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تزوجت 3 مخرجين سرًا.. منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية

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منة شلبي وخالد يوسف
منة شلبي وخالد يوسف

محمد فضل- متابعات

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زواج

خالد يوسف

منة شلبى

اقتربت الفنانة منة شلبي من وداع العزوبية أخيرًا بعدما وجدت فارس أحلامها وهو من خارج الوسط الفني، فمن المقرر حسب مصدر مقرب أن تعلن منة الخبر رسميًا قبل نهاية الصيف الجاري، حسب صحف محلية.

وتعيش الفنانة قصة حب كانت أطلعت المقربين منها عليها وعلى خطيبها المستقبلي، وقد رحبت والدتها بالأمر على عكس القصص السابقة التي كانت في بعض الأحيان تعترض عليها.

وتعد منة شلبي واحدة من أكثر نجمات جيلها تعرضًا لشائعات الزواج سرًا، فتردد أولًا أنها ارتبطت بالمخرج خالد يوسف وتم الزواج أثناء تصوير فيلم "ويجا" ولكن المؤكد بحسب تصريحات زيزي مصطفى أن الارتباط بين الثنائي لم يتخط مرحلة الخطوبة.

كما تردد لاحقًا أنها تزوجت سرًا من المخرج ماندو العدل، إلا أن والدتها زيزي مصطفى نفت كل ما تردد، مؤكدة أنها مجرد شائعات وأن ابنتها لن تتزوج دون علمها، كما تم نفي شائعة زواجها سرًا من زميلها المخرج أحمد عز، وبادرت والدتها بنفي الأمر جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن عز مجرد صديق وزميل لابنتها ولا توجد أية علاقة عاطفية بينهما.

وبادرت منة شلبي بنفي الشائعة التي ربطت بينها وبين زميلها في بطولة مسلسل "حارة اليهود" النجم إياد نصار، وأكدت أن زوجة إياد من صديقاتها المقربات.

على جانب آخر، بدأت منة فى دراسة عدد من السيناريوهات للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد فترة غياب، ولكنها لم تستقر على سيناريو بعينه، وإن كانت تعاقدت بشكل شبه رسمي على العمل المقرر تقديمه في موسم رمضان 2020.

وفي سياق مختلف، أرجأت منة شلبي الموافقة على القيام ببطولة فيلم لأحد نجوم الصف الأول خاصة بعد تراجع إيرادات فيلم "خيال مآتة "الذي شاركت في بطولته أمام النجم أحمد حلمي ويعرض حاليًا بدور السينما.


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