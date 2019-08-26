  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
ميلانا ترامب

فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الشيخ يسري عزام

داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام

بالصور.. اختطاف فنانة شهيرة وتصويرها عارية تمامًا

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"عارية تمامًا".. فنانة جزائرية تشعل مواقع التواصل

#

فنانة شهيرة تظهر "عارية".. ومتابعوها: "مش محتاجة"

#

عارية تمامًا.. فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح لها: ليس للضعفاء

#

فنانة شهيرة تروج لفيلمها "عارية"

اختطاف

عارية

فنانة شهيرة

تعرضت فنانة كوميدية شهيرة  في زيمبابوي للاختطاف والضرب والتعنيف والإهانة، بعد اتهامها بمهاجمة الحكومة والرئيس.

ووفقا لموقع ” روسيا اليوم ” فقد  قالت الممثلة سامانثا كورييا إن 3 رجال ملثمين أتوا إلى شقتها وعرفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة، وعندما اقتحموا الشقة بدأوا يصفعونها وأجبروها على التوجه معهم إلى مكان مجهول.

وذكرت أنهم جردوها من ملابسها والتقطوا صورا لها وهي عارية، كما أرغموها على شرب مياه الصرف الصحي، قبل استجوابها حول شريكها ومكاتب القناة التلفزيونية حيث تعمل.

ويعد الهجوم على سامانثا أحدث حادث في سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة استهدفت منتقدي الرئيس الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، وحزب الجبهة الوطنية الحاكم.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن في زيمبابوي مسؤولة عن الحادث.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا
» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا
» نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو
» لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب
» فنانة شهيرة تدعم مرضى التوحد بـ"كاش مايوه"
» أصيبت بالسرطان قبل زفافها.. فماذا فعلت
» داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام
» والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية