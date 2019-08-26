» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا

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أحمد سالم – وكالات

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قصف روسي

خفض التصيد

قتل 6 مدنيين بينهم أطفال وجرح 12 آخرين في قصف جوي روسي، الاثنين، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن القصف الجوي لروسيا استهدف قرى بسقلا ومعرتحرمة وكفرسجنة وكفرعويد وحيش وسفوهن واحسم والتح بريف إدلب، وقرية الكبينة بريف اللاذقية.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول، أن 3 من القتلى سقطوا في بسقلا، ومدني رابع في معرتحرمة، ومدنيان اخران في كفرسجنة، مشيرةً إلى أن 12 مدنياً أصيبوا في القصف جراح بعضهم خطيرة ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للازدياد.

وأعلن النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة المذكورة.


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