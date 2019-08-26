تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

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ذكرت مصادر أن عصابة سورية وراء اختطاف المواطنة السعودية، “عبير العنزي” التي أعلنت سفارة المملكة في تركيا العثور عليها اليوم الاثنين.

ووفقاً لصحيفة ”سبق” فإن المصادر أكدت أن الخاطف هو شاب سوري الجنسية في بداية عقده الثالث من العمر ، قام بإيهام أسرة الضحية أنه سيساعدهم من أجل استعادتها ، نظراً لدرايته بعصابات الخطف باسطنبول.

وأوضحت أنه بعد الأخذ والرد بينهما ساورت الشكوك أخاها، واقتنع أن هذا “السمسار” هو الخاطف الفعلي والمتورط؛ لأنه صدرت منه بعض العبارات لا يعرفها إلا الخاطف نفسه، فبدأ يستدرجه حتى أمن الخاطف، ثم طلب أن يقابل شقيقها، لكنه رفض وتعذر بأنه خائف، لكن الخاطف تطوع للحضور، وبكل ثقة وطلب مبلغ 150 ألف دولار ليتم العملية ويوصلهم للعصابات، وهنا وافق شقيقها وفعلاً اتفقا على الموعد المحدد، ونسّق شقيق الضحية مع السفارة والأمن التركي.

وبالفعل جاء الخاطف إليه وبدأ يتحدث عن المافيات في إسطنبول، وبعض جرائمهم، وكأنه ليس منهم، وطلب المبلغ وهنا قبض عليه الأمن التركي ثم اقتاده لقسم المخطوفين، وبعد الضغط عليه اعترف بأنه الخاطف وأخطرهم بمكان الضحية.


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