» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا

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أحمد سالم - وكالات

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هجوم

حكومة الوفاق

قوات حفتر

الجيش الوطني الليبي

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، صدّ هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أدلى به مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة المعترف بها دوليا للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وقال المجعي إن "قوات الوفاق استطاعت دحر وصد هجوم قوات حفتر على غريان (100 كم جنوب طرابلس)".

وأضاف أن "صد الهجوم جرى بعد وصول دعم من الكتائب التابعة لعملية بركان الغضب".

وأوضح المجعي أن قوات حفتر حاولت التقدم نحو غريان، من خلال التركيز واستخدام الطيران المسير.

وأشار إلى أن "قوات حفتر تستخدم، لأول مرة، أربعة طائرات إمارتية مسيرة، خلال هجومها على غريان، وهذا ما تسبب في إرباك لقواتنا عند بدء المعركة".

ولفت إلى أن "المعارك تدور جنوب غريان ولا صحة لدخول قوات حفتر وسط المدينة، فيما تم حاليا تعزيز بعض المواقع واسترجاع تمراكزات فقدتها قواتنا صباح اليوم".

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب طرابلس.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.


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