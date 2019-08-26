  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
ميلانا ترامب

فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الشيخ يسري عزام

داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

السعودية

قتل

الملك سلمان

علماء

أمراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم الاثنين، فيما ردت وزارة الداخلية السعودية ببيان عاجل لتأكيد تنفيذ الأمر الملكي.

وتضمن الأمر الملكي تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق سعودي قتل مواطن آخر بطعنه بالسكين، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي أمام القضاء.

وأصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي – سعودي الجنسية – على قتل / فريج ابن عودة بن فريج العطوي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 25/ 12/ 1440هـ بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.

على الجانب الآخر استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، عدد من الأمراء والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وحسب "واس"، في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا
» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا
» نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو
» لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب
» فنانة شهيرة تدعم مرضى التوحد بـ"كاش مايوه"
» أصيبت بالسرطان قبل زفافها.. فماذا فعلت
» داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام
» والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية