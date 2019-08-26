  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
ميلانا ترامب

فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الشيخ يسري عزام

داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام

نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم – وكالات

أخبار متعلقة
#

احصل على 450 يورو شهريًا وقطعة أرض في جزيرة يونانية

#

نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى

#

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

#

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

اسيا

إندونيسيا

عاصمة

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عزمهم نقل العاصمة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوا إلى ولاية كالمنتان الشرقية في جزيرة بورنيو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ويدودو في القصر الرئاسي مع عدد من وزراء حكومته.

وأشار ويديدو إلى أنّ القرار يأتي استنادًا إلى قرار البرلمان والصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة.

وأوضح أنّ العاصمة الجديدة ستكون جزءا من منطقتي بيناجام باسير الشمالية وكوتاي كارتانيجارا في مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو.

ولفت إلى أنّ منطقة العاصمة الجديدة أقل عرضة للزلازل والسيول من العاصمة جاكرتا. وستساهم في تنمية مقاطعة كاليمانتان الشرقية.

وبحسب إحدى الدراسات، فإنّ 40 في المئة من العاصمة تحت مستوى البحر، وبالتالي فإنه من المحتمل بشكل كبير أن يغرق ثلث جاكرتا بالماء بحلول العام 2050. وفي العاصمة الإندونيسية، تتم معالجة 4 في المئة فقط من مياه الصرف الصحي.

كما أن عدم وجود بنية أساسية كافية لتوزيع المياه النظيفة، جعل غالبية الناس في المدينة يتجهون إلى سحب المياه الجوفية والاعتماد عليها، ما أدى إلى انهيار طبقة التربة في مساحات كبيرة. كما أن أزمة المرور في العاصمة الإندونيسية، تكلف خزينة الدولة سنويًا خسائر تقدر بملايين الدولارات.

وتريد الحكومة الإندونيسية بناء عاصمة جديدة لا تعاني من مشاكل في البنية التحتية على غرار العاصمة القديمة، وأن تقدم الخدمات للحكومة المركزية فحسب.

كما أن الحكومة تسعى لتخطيط العاصمة الجديدة بشكل جيد؛ حتى لا تكون نسخة مكررة من جاكرتا بمشاكلها الحالية، وذلك في بلد يحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الازدحام، حيث يتجاوز عدد سكانه 260 مليون نسمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا
» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا
» نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو
» لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب
» فنانة شهيرة تدعم مرضى التوحد بـ"كاش مايوه"
» أصيبت بالسرطان قبل زفافها.. فماذا فعلت
» داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام
» والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية