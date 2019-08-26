برلماني يؤيد فرض ضريبة على مواقع التواصل

26 أغسطس 2019 - 04:32 م

أيد أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، سعى وزارة المالية لتطبيق ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، من خلال مشروع القانون الجديد المُتعلق بالضريبة على الدخل، خاصة أن تلك الإعلانات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، وتظهر بشكل إجباري للمستخدمين.





وشدد البعلي في تصريحات، على ضرورة تطبيق الضريبة، حيث تستغل العديد من الشركات الكبري، تلك المنصات للترويج لمنتجاتها والإعلان عنها.





وأوضح أن تلك الضرائب تدخل في موارد الدولة، ليتم استغلالها بتحسين البنية التحتية، وفي قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص.

وأكد أنه سيتم تحديد طرق الحصر والتحصيل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، متوقعًا ألا يواجه الأمر أي عقبات، لاسيما أن المواقع معروفة، وكذلك الشركات التي تستخدمها.



