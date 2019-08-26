  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
ميلانا ترامب

فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الشيخ يسري عزام

داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام

لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

#

"باراك": نجونا بجنودنا بأعجوبة فى لبنان عام 2000

#

نتنياهو: لقاء أمني مع أمريكا وروسيا في القدس الأسبوع القادم

#

نتنياهو: هجومنا بسوريا ردا على هذا الأمر

لبنان

الهجوم الاسرائيلي

إعلان الحرب

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بمثابة إعلان حرب، يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدات على موقع تويتر، الاثنين، أن الرئيس عون أوضح خلال اجتماعه بالمنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أن "ما حصل هو "بمثابة اعلان حرب" يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وأضاف عون أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية – السورية يخالفان الفقرة الاولى من قرار مجلس الامن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب ان ينطبق على إسرائيل أيضا".

وتابع:"سبق أن كررت أمامكم أن لبنان لن يطلق أي طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل أمس يتيح لنا ممارسة هذا الحق".

وأعرب الرئيس اللبناني عن خشيته من أن "تؤدي اعتداءات إسرائيل إلى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته اذ لا نقبل ان يهددنا أاحد باي طريقة علما اننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب".

واعتبر عون، أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر باتت حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا
» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا
» نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو
» لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب
» فنانة شهيرة تدعم مرضى التوحد بـ"كاش مايوه"
» أصيبت بالسرطان قبل زفافها.. فماذا فعلت
» داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام
» والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية