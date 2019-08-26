» ميسى يفاجئ فاتى بهذا الأمر فى غرفة الملابس

26 أغسطس 2019 - 01:56 م

تعتبر مشاركة المراهق الأفريقي أنسو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا و10 أشهر في مباراة برشلونة لمدة 10 دقائق، أمام ريال بيتيس مساء الأحد، بالدوري الإسباني، أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه أصبحأصغر لاعب يشارك مع برشلونة، منذ عام 1941.

وفاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المراهق الغيني بعد نهاية المباراة، حيث انتظره في نفق اللاعبين بالملعب، ليعانقه ويهنئه على الإنجاز، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ مهاجم غينيا بيساو الشاب التدرب مع الفريق الأول الأسبوع الماضي، بعد إصابة عدد كبير من نجوم النادي الكتالوني، مثل لويس سواريز وليوينل ميسي وعثمان ديمبيلي.

ودخل فاتي بالدقيقة 78 بديلا للشاب بيريز سايول، خلال مباراة برشلونة أمام بيتيس بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، التي انتصر فيها النادي الكتالوني بنتيجة 5-2.

واستقبلت الجماهير الغفيرة في مباراة النادي الأولى على ملعب كامب نو هذا الموسم، الشاب الغيني بحفاوة كبيرة، حيث أصبح أصغر لاعب يمثل برشلونة منذ فيسينتي مارتينيز عام 1941.