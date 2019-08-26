» أزمة "رجالة" في روسيا لهذا السبب

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كشفت دائرة "روستات" الحكومية الروسية للإحصاءات، عن أن عدد النساء في البلاد يستمر في ازدياد حتى عام 2036.

وكشفت الدائرة عن أنه في المتوسط للعام 2019، كان هناك 1156 امرأة لكل ألف رجل، أما في عام 2036 فسيكون هناك 1218 امرأة لكل ألف رجل.

وبحسب البيانات، لا تزال تشوكوتكا هي المنطقة الروسية الوحيدة التي سيظل فيها عدد النساء أقل، فهناك 956 امرأة لكل ألف رجل، علاوة على ذلك، ووفقًا للإحصائيات، سينخفض ??عدد النساء خلال 17 عامًا بنسبة تقارب 15% منذ عام 2031، قد يزداد عدد الرجال في كامتشاتكا.

وفقا للأستاذ المشارك في قسم الإحصاء، ألكسندر تيموفييف، سبب الميزة الديموغرافية تكمن في ارتفاع مخاطر وفيات الذكور.


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