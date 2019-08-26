» حلا شيحة تصدم الجميع بإطلالة "جريئة"

من جديد، أثارت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"،جدلاً واسعًا، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة وقد شاركت متابعيها ببعض الصور من هذه الجلسة، ما عرضها لبعض الانتقادات.

ظهرت حلا شيحة فى جلسة التصوير بإطلالات غير تقليدية من اختيار الإستايلست مايسة عزب وسارة عزب، حيث ارتدت فستان أبيض بسيط ذا أكمام مكشوفة من توقيع villababoushka، وتزينت بأقراط كبيرة ولافتة من maison69 .

تألقت حلا شيحة بإطلالة أخرى مرتدية جمبسوت جمع بين ألوان متعددة، وأتسم التصميم بشق من الأمام كشفت عن ساقها، ونسقت معه جاكيت من نفس ألوان الجمبسوت.

فيما أعتمدت حلا شيحة على تسريحات شعر مختلفة من صالون محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل Donia Sedky مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع كل إطلالة.