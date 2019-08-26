قبلة «ترامب» لـ«ميركل» تثير تساؤلات بقمة السبع

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أثارت بعض اللقطات التي استبقت التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة الدول المشاركين في قمة السبع، التي عقدت في فرنسا انتباه واهتمام المصورين.

وكان أبرز هذه اللقطات، القبلة التي حاول دونالد ترامب أن يطبعها على خد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلا أن استعدادات "ترامب" بدت في الصورة أنها كانت تشير إلى قبلة من نوع آخر، وبالفعل سارت القبلة إلى أعلى قليلا من فم ميركل وتحديدًا إلى أرنبة أنفها.

وتم ذلك تحت أنظار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويبدو أن المصورين، بمختلف الجهات التي يعملون فيها، كانوا يدركون أن القبلة ليست للخد أو للفم، وبالتالي تتبعوها إلى أن وصلت إلى أنف ميركل.

كما أبقت "ميركل "عينيها مفتوحتين أثناء القبلة الأنفية من "ترامب"


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