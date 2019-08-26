» بعد سجوده عاريًا.. فنانة شهيرة تهاجم "رمضان"

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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محمد رمضان

نشوي مصطفي

شنت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، هجومًا شرسًا، ضد الفنان محمد رمضان، بعد إحيائه حفل في الساحل الشمالي .

وجاء ذلك على إثر حفلته الغنائية الأخيرة والتي أقيمت في الساحل الشمالي وظهر فيها محمد رمضان عاريا.

وكتبت نشوى في تعليقها على ذلك قائلة: "من فترة كتبت إنه ممثل ذكي.. رجعت في كلامي طلع مش ذكي".

وأثارت نشوى بهذا المنشور حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كانت قد أشادت به منذ فترة قصيرة وتشجعه ودافعت عنه عقب حفل محمد رمضان الأول عندما تعرض لهجوم شرس بسبب ظهوره عاريا.

ويعد هذا الحفل هو الحفل الثاني لمحمد رمضان وأقيم يوم الجمعة الماضي في الساحل الشمالي بحضور 150 ألف شخص، حيث وضع رمضان شعارا للحفل تحت عنوان "أقوى حفلة في الساحل" .



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