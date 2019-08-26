  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:23 م
بحث متقدم
أمير الكويت

شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية

مجموعة السبع

مشاجرة حادة بين ترامب ومجموعة "السبع" بسبب هذه الدولة

إسطنبول

مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

ترامب والسيسي

ترامب: مصر حققت نجاحًا كبيرًا تحت قيادة السيسي

ترامب وزوجته

ماكرون يتعرض لموقف محرج بسبب زوجته

ترامب والسيسي

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": لما تلاقي قنبلة هتنفجر افعل هذا الشيء

محاكمة

إحالة 19 مسئولاً بمستشفى المطرية للمحاكمة

بن زايد وبن سلمان

"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

خيري رمضان

خيري رمضان: "مش هتقدروا تقعدونا في بيوتنا تاني"

شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته

#

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

#

أول ظهور لزوجة "الأسد" بعد شفائها من السرطان

وعكة صحية

مرض

أمير الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويتK عقد أول لقاءات علنية له منذ الإعلان عن مرضه، حيث التقى ولي العهد ورئيس البرلمان ووزراء في الحكومة.
ونشرت "كونا" اليوم الاثنين صورا للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جالسا بجوار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وبشكل منفصل مع مختلف المسؤولين.

وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

?وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد سجوده عاريًا.. فنانة شهيرة تهاجم "رمضان"
» فيديو لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير الجدل
» وفاة لاعبة الأهلي إثر حادث أليم
» "أم كلثوم الخليج" لقب جديد لأحلام يثير أزمة
» صورة فاضحة لحرس الشرف الفرنسي مع ميلانا ترامب
» صادم.. سيدة تنجب من زوجها المتوفى
» نجم الأهلي: لاسارتي استبعدني لأسباب مضحكة
» إعلامية شهيرة تسخر من اعتزال إليسا وتهدد بالانتحار
» شاهد.. الطائرات الحربية تطفئ حرائق الأمازون
» فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة
» شاهد.. ميلانا ترامب وبريجيت ماكرون فى أرض الفلفل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية