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مشاجرة حادة بين ترامب ومجموعة "السبع" بسبب هذه الدولة

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علي محمود

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ماكرون

قمة مجموعة السبع

نشبت مشاجرة حادة  بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زملائه في قمة مجموعة “السبع” في بياريتس (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.

ووقع الشجار بين ترامب وزملائه في مجموعة “السبع” حول فكرة عودة روسيا للمجموعة، حيث رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحادًا  للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة.

وناقش قادة المجموعة في بياريتز، مسألة دعوة روسيا لمجموعة السبع على العشاء من قبل ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.

ولفت ترامب، في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا ببلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا: ” هناك عمل مستمر والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم “.


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