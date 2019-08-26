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فيديو لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير الجدل

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فنانة مغربية
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متابعات-علا خطاب

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أثارت الممثلة المغربية نفيسة بنشهيدة، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي لبس البحر داخل حمام السباحة.

وأثارت هذه الصورة جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضت نفيسة للعديد من الانتقادات، إذ اعتبرها متابعوها جريئة ولا تليق بفنانة في مقامها.

وبهذا المنشور تكون نفيسة قد انضمت إلى لائحة الفنانات اللواتي تعرضن للهجوم بسبب اعتمادهن الجرأة والإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة نفيسة بنشهيدة، هي ممثلة مغربية تألقت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ومن أبرزها فيلم "عايدة".


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