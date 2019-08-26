مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

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كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا، وليد الخريجي، اليوم الإثنين، عن العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول منذ نحو أسبوع؛ فيما من المتوقع أن تصدر السفارة بيانًا تفصيليًا للحادثة خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن المواطنة كانت قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية عندما كانت برفقة أسرتها؛ لتختفي بعد ذلك في ظروف غامضة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة المواطنة المختطفة، في وقت سابق، أن زوجها تلقى اتصالًا من مجهولين عرضوا خدمات البحث عنها بـ"مقابل مادي"؛ ما دفع المصادر للربط بين المكالمة المجهولة وعناصر المافيا التي تسيطر على المشهد العام في تركيا


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