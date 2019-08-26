» "أم كلثوم الخليج" لقب جديد لأحلام يثير أزمة

متابعات-علا خطاب
بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية، صرحت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بأم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام.
وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب "الملكة"، فيما انتقد البعض مقارنة أم كلثوم بأي مطربة مهما بلغت شهرتها أو نجاحاتها.
ومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف في السعودية يوم 30 أغسطس.
في #صوتها ذابَ الجمالُ #عذوبةً— ميس_هويدا #سفيرة_احلام ?? (@howaida_miss) August 25, 2019
لله درُّ #الصوتِ ما أحلاهُ
????
لولا مخافةَ أن يقال بأنني
بالغتُ في وصفِ الذي أهواهُ
????
لحلفتُ قد خُلقَ الكلامُ لأجلها
والصمتُ حكمٌ واجبٌ لِسواها#كلثوم_الخليج #احلام_في_موسم_الطائف@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/EVklVZC3lY
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