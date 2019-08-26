» "أم كلثوم الخليج" لقب جديد لأحلام يثير أزمة

بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية، صرحت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بأم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام.

وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب "الملكة"، فيما انتقد البعض مقارنة أم كلثوم بأي مطربة مهما بلغت شهرتها أو نجاحاتها.

ومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف في السعودية يوم 30 أغسطس.