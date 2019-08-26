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نجم الأهلي: لاسارتي استبعدني لأسباب مضحكة

الرياضة

لاسارتى
لاسارتى

متابعات- الدويني فولي

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أبدى محمد شريف لاعب إنبي المعار من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استياءه من الأسباب التي أدت إلى استبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، واصفًا إياها بأنها أسباب "مضحكة".

وقال "شريف" في تصريحاته  لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إنه لم يقصر تمامًا مع الفريق طوال فترة تواجده ضمن صفوفه، حيث كان يسير بشكل جيد قبل وصول لاسارتي لتدريب الفريق.

وأضاف لاعب إنبي الجديد، أن لاسارتي قام باستبعاده منذ قدومه لتولي المسئولية الفنية للفريق، وعندما يقوم بسؤاله عن السبب كان الأوروجوياني يتحجج بقوله: "انت بتهزر قدام المرمى في المران".

ووصف شريف، أسباب لاسارتي التي أدت إلى استبعاده عن صفوف الفريق بأنها "مبررات مضحكة وكوميدية"، مؤكدًا أنه في النهاية وجهة نظره ويحترمها.

وعن سبب اختياره للانتقال إلى إنبي دون غيره قال: "كنت أملك اكثر من عرض، من أندية الاسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري وغيرهم، ولكني فضلت إنبي لأنه اسم كبير ويمتلك جهاز فني على اعلى مستوى، مختتمًا حديثه: "سأعود مره أخرى للأهلي بشكل أقوى".

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