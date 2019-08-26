"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

26 أغسطس 2019 - 10:37 ص

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة مدوية عن القضية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة السبع الكبار في فرنسا، حيث تباحثا حول الأوضاع بالمنطقة.

وقال "ترامب" إنه يعتقد أن الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق، وأن إسرائيل سترغب في إبرام اتفاق سلام.

وأعلن أنه قد يتم طرح خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.