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إعلامية شهيرة تسخر من اعتزال إليسا وتهدد بالانتحار

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حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

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اعتزال

حليمة بولندا

علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على شائعة زواجها من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي، مهددة بالانتحار أو الاعتزال على طريقة الفنانة اللبنانية إليسا التي وصفتها بـ"المسكينة".

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير ”يوتيوب“، قالت فيه: "اش أسوي انتحر أو اتخذ قرار نفس إليسا واعتزل والله ما ألوم إليسا اعتزلت المسكينة".

وقد رد سيد نواف عليها ناصحًا اياها بالصمت قائلاً: "الصمت متعة في زمن الثرثرة".

وأوضحت أنها حتى الآن تلتزم الصمت، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، قائلة: "وصلوني لمرحلة أقول إليسا ما تنلام يوم ما قررت تعتزل” وتابعت “شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة أن هناك شيئًا تأخر عليك".

بدوره رد الملياردير الكويتي فواز مبارك الحساوي على شائعة زواجه من حليمة بولند وذلك عبر حسابه على تويتر حيث قال في تغريدة: "وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس أكثر مما نتعوذ من إبليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندرى".

واتهم الملياردير الكويتي، بعض المقربين منه بدفع أشخاص بحسابات مستعارة للترويج للأكاذيب، حيث قال:"أشخاص أقرباء وأكثر من إخوة لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت، هذا بلاء، وأنا أدعو لهم بالشفاء من هذا البلاء، مع الأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل".


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