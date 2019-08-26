خيري رمضان: "مش هتقدروا تقعدونا في بيوتنا تاني"

26 أغسطس 2019 - 10:09 ص

وجه الإعلامي خيري رمضان، الشكر لقوات الأمن بسبب جهودهم في انتشار الأمن والأمان في المجتمع المصري.



وقال "رمضان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، يجب أن نشكر رجال الأمن طيلة الوقت ولا ننتظر مجيء مناسبات معينة.



وأضاف "رمضان": "لولا الناس ديه الواحد مكنش هيبقي مستمتع بالحياة، دول ناس يستحقوا مننا الشكر، أمشي في طريق طويل وأنا مطمن ده إحساس لا يقدر بثمن، جربنا الخوف والفزع وقعدنا في بيوتنا، بس بقولها للإرهابيين وأعداء الوطن، مش هتقعدونا في بيوتنا تاني مش هتقدروا، ولكن بسرعة شديدة الأمن رجع تاني".

