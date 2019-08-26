» شاهد.. ميلانا ترامب وبريجيت ماكرون فى أرض الفلفل

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ميلانا ترامب و بريجيت ماكرون
ميلانا ترامب و بريجيت ماكرون

متابعات - أمينة عبد العال

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مجموعة السبع

بريجيت ماكرون

ميلانا ترامب

أرض الفلفل

بعيدًا عن أجواء قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتس (جنوب غرب فرنسا)، اصطحبت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون زوجات الزعماء المشاركين في جولة أمس في بلدة إسبيليت في إقليم الباسك الفرنسي المعروفة بفلفلها.

وحضرت ست زوجات لرؤساء دول أو حكومات، من بينهنّ ميلانيا ترامب، عروضًا للفنون التقليدية والغناء الباسكي، قبل الدردشة مع سكان وتجّار في شوارع إسبيليت التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن بياريتس، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

ثم توجهن إلى بلدة كامبو-لي-بان، حيث استقبلن برقصة أوريسكو التقليدية، قبل زيارة متحف الأديب الفرنسي إدموند روستان مؤلف مسرحية "سيرانو دو برجوراك".

وأرادت بريجيت ماكرون من خلال هذه الجولة تعريف ضيفاتها على "الثقافة والتراث في إقليم الباسك" وعلى "المبادرات المحلية لحماية المحيطات"، بحسب مقربين منها.

وإلى جانب ميلانيا ترامب، شاركت في هذه الجولة أكي آبيه، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وسيسيليا موريل، زوجة رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا، وجيني موريسون، زوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، فضلا عن زوجتي دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.






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