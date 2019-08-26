"المنشآت الفندقية" عن المايوه الشرعي: خلى الكل يتبسط

26 أغسطس 2019 - 09:36 ص

كشف ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن تلقيهم عدة شكاوى خلال الفترة الماضية من مترددي الشواطئ المصرية بشأن منع بعض الفنادق ارتداء المايوه الشرعي بها.

وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم قرروا السماح بارتداء المايوه الشرعي في الفنادق احترامًا لعادات وتقاليد المجتمع المصري معقبا: "حبينا كل يتبسط ويصيف ويستمتع بشواطئ وجمال مصري".

وأوضح "فوزي"، أنه يتم ارتداء المايوه الشرعي في الفنادق بشرط وهو أن يكون زي صحي بحيث يكون ضد البكتيريا والفطريات.