  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
محاكمة

إحالة 19 مسئولاً بمستشفى المطرية للمحاكمة

بن زايد وبن سلمان

"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

خيري رمضان

خيري رمضان: "مش هتقدروا تقعدونا في بيوتنا تاني"

البحر الاحمر

إعلان حالة الطوارئ فى "البحر الأحمر" بعد مقتل 16 شخصا

عبد الله المنيف

وفاة الداعية السعودي عبد الله المنيف

ترامب مع السيسي

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

شريف مدكور

"اللاعيبة بيتحرشوا وركبهم باينة سيبوا محمد رمضان في حاله"

بن سلمان و بن زايد

بن سلمان وبن زايد يردان على حملات التشويه بهذا البيان

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صلاح

الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

آخر ظهور لـ«صلاح» قبل انضمامه ليفربول

#

مفاجأة صادمة تقلب الموازين بقضية فتاة اغتصاب "العياط"

#

شاهد.. بطل وكواليس فيديو "جدعنة المصريين"

#

صلاح والفرصة الثانية

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية تونسية عن دعوة غريبة سيوجهها نادي الترجي التونسي إلى النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح لكي يلعب مباراة بقميصه.

وأشارت التقارير إلى أن "الترجي" سوف يقيم احتفالية بمئويته قريبا وبالتالي يريد من صلاح كنجم عربي وعالمي المشاركة فيها.

وحسب ما ذكره موقع "الصريح أونلاين"، أن رابطة الترجي سيقوم بتوجيه دعوة للعديد من نجوم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل ويأتي رأسهم محمد صلاح ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. الطائرات الحربية تطفئ حرائق الأمازون
» فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة
» شاهد.. ميلانا ترامب وبريجيت ماكرون فى أرض الفلفل
» وفاة نجم منتخب مصر .. وتشييع الجنازة ظهر اليوم
» بعد إصابته بالسرطان .. نهال عنبر تكشف الحالة الصحفية لفنان شهير
» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه
» فنانة شهيرة تتعرض لموقف صادم على خشبة مسرح البالون
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"
» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه
» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة
» حرائق الأمازون تتسع وطبقة الدحان تمتد 3.2 مليون كيلو متر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية