الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

26 أغسطس 2019 - 08:27 ص

كشفت تقارير صحفية تونسية عن دعوة غريبة سيوجهها نادي الترجي التونسي إلى النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح لكي يلعب مباراة بقميصه.



وأشارت التقارير إلى أن "الترجي" سوف يقيم احتفالية بمئويته قريبا وبالتالي يريد من صلاح كنجم عربي وعالمي المشاركة فيها.



وحسب ما ذكره موقع "الصريح أونلاين"، أن رابطة الترجي سيقوم بتوجيه دعوة للعديد من نجوم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل ويأتي رأسهم محمد صلاح ".

