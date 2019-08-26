» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه

26 أغسطس 2019 - 08:10 ص

نعى منظم الحفلات وليد منصور ، المنتج الفني حسن شندي الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد تعرضه لحادث.



وقال "منصور" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا إله الا الله توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الغالي المستشار حسن شندي، نسألكم الفاتحة والدعاء، كان أجدع راجل في مصر بجد".



وكان "شندي" أسس شركة لاكتشاف المواهب الغنائية فضلا عن تنظيم الحفلات.



و نعى المطرب تامر عاشور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه المنتج حسن شندي. وعلق: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى، صديقي الغالي والإنسان المحترم الأستاذ حسن شندي، المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوچيا، إنا لله وإنا إليه راچعون، دعواتكم بالرحمة"