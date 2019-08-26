عمرو أديب: "الأيام القادمة قد تكون دامية لهذا السبب"

26 أغسطس 2019 - 01:26 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل قصفت بالأمس أهداف في سوريا، واستشهد على أثرها عناصر من حزب الله، فظهر اليوم حسن نصر الله مهددا ومتوعدًا إسرائيل.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجميع يتساءل ماذا سيفعل حزب الله، منوها بأن حسن نصر الله تصريحاته تدل على أنه سيأخذ لبنان رهينة، منوهًا بأان هناك مناطق داخل لبنان ومناطق أخرى داخل غزة معرضة لضرب قوي الأيام القادمة من القوات الإسرائيلية.

