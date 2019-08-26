الكشف عن معلومات صادمة بشأن إعادة تدوير الأدوية في مصر

26 أغسطس 2019 - 12:32 ص

كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، حقيقة إعادة تدوير الأدوية، ومخاطرها على صحة الإنسان، موضحا أن عملية تدوير الأدوية تعني بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" إن عملية إعادة التدوير والتعبئة تتم في مصانع "بير السلم"، ويتم طرحها في الأسواق كأدوية منتجة من المصانع الأصلية، بتواريخ صلاحية جديدة، وهذا يعد من ضمن الغش الدوائي، الذي يجرمه القانون.



وأشار إلى أن القانون لا يزال يتعامل مع الغش التجاري كونها جنحة وليست جريمة، رغم أنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد؛ لأنها قد تودي بحياة مريض.

