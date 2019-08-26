منع تامر أمين من الظهور وبلاغ ضده للنائب العام

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الإعلامي تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج آخر النهار على فضائية النهار من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
وقالت النقابة في قرارها، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضًا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم حصوله على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي.

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