جونسون لتوسك: سنغادر الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

26 أغسطس 2019 - 12:03 ص

تتجه الحكومة البريطانية إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر القادم، وأبلغت رئاسة الاتحاد أن الانسحاب مؤكد تحت جميع الظروف.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول بريطاني اليوم، الأحد، تأكيده أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.



جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.



وبحسب الوكالة، تبادل جونسون وتوسك الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.



وتابع المسؤول «رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أيا كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء».

