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سان جيرمان يعود للانتصارات في الدوري الفرنسي

الرياضة

سان جيرمان
سان جيرمان

المصريون ووكالات

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باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

استعاد فريق باريس سان جيرمان، الأحد، طريق الانتصارات من جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبعد الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 في الجولة الثانية، عاد ليكتسح ضيفه تولوز بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة.
أحرز الرباعية، الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (هدفين) في الدقيقتين 50 و75، وماثيو غونكالفيس لاعب تولوز بالخطأ في مرماه والبرازيلي ماركوس كوريا في الدقيقتين 55 و83.
وأهدر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ضربة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 71.
بهذه النتيجة، ارتقى باريس سان جيرمان للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف ليون، متفوقًا بفارق الأهداف على نيس وأنجيه على الترتيب.
فيما تجمد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة للدوري، فيما يعد سانت إيتيان أكثر من توج باللقب في 10 مناسبات. -

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