التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية حوثية صوب السعودية

25 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، اعتراض 6 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه مدينة جازان، جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان، للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي، عقب إعلان جماعة الحوثي استهداف جازان بعشرة صواريخ بالستية، في عملية وصفتها بأنها "أكبر عملية للقوة الصاروخية منذ بدء العدوان".

وقال المالكي إن "قوات التحالف تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة (باليمن) في محاولة لاستهداف مدينة جازان".

واعتبر المالكي استمرار محاولات جماعة الحوثي استهداف الأعيان المدنية والمدنيين "يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة"، مؤكدًا استمرار التصدي لها.

في المقابل أعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، "إطلاق 10 صواريخ بالستية نوع بدر 1 استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في المدينة".

وتحدث في بيان أنها "أصابت أهدافها بدقه عالية، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي". وقال إنها "تعتبر أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة البالستية المتوسطة منذ بدء العدوان".



ودأب الحوثيون خلال الأيام الماضية على إعلان استهدافهم لمطار أبها بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.