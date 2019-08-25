الحوثيون يعلنون شن هجوم على قاعدة جوية جنوبي السعودية

25 أغسطس 2019 - 10:00 م

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، مساء الأحد، شن هجوم جوي واسع بطائرات مسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوبي السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، إن "الهجوم جرى بطائرات مسيرة من نوع قاصف 2k".

وأضاف أن "الهجوم استهدف مبنى الاتصالات فى القاعدة الجوية، وإن عملية الاستهداف كانت مباشرة".

وأشار إلى أن العملية جاءت في "إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر"، في إشارة إلى الهجمات التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية.