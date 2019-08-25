» الموت يفجع نجم منتخب مصر لكرة اليد

أمير سعد
توفى ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف فى صفوف بوخارست الرومانى .
وأعلن أحمد الأحمر نجم الزمالك ومصر فى اليد عن وفاة والد صديقه عبر صفحته الشخصية على انستجرام .
وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى .
يأتى هذا فى الوقت الذى نعي مجلس ادارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، الراحل ممدوح هاشم ، نجم القلعة البيضاء ومصر الأسبق في كرة اليد، ورئيس قطاع الناشئين بالنادى.
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