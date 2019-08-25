» الأهلي يختار أفضل لاعب في الموسم.. من هو؟

25 أغسطس 2019 - 09:10 م

اختارت اللجنة الفنية بالنادي الأهلي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، أفضل لاعب في الموسم الماضي، الذي توج به الأحمر بلقب الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نقدم لكم نسر الموسم 2018-2019... لاعبنا، علي معلول".

ولعب معلول مع الأهلي في الموسم المنقضي 35 مباراة، منها 26 في الدوري و8 بدوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 في كل البطولات، بواقع 3037 دقيقة لعب.

وتُوّج معلول مع الأهلي ببطولة الدوري المحلي.