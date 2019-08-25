ميلان يسقط أمام أودينيزي بهدف «رودريجو»

25 أغسطس 2019 - 08:54 م

تلقى فريق ميلان خسارة مفاجئة في أولى لقاءاته في الدوري الإيطالي أمام مضيفه أودينيزي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريجو بيساو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

وحصد أودينيزي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل ميلان بلا نقاط.

وكان ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، فيما أنهى أودينيزي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.