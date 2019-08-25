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الإنتاج الحربي يهزم بتروجت وديًا

الرياضة

الانتاج الحربي
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وديًا.. الإنتاج الحربي يهزم بتروجت

المصريون

بتروجت

الإنتاج الحربى

فاز فريق الانتاج الحربي علي نظيره بتروجت 3/5  بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الاحد على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد

وانتهت المباراة الودية في شوطيها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ووافق الإنتاج الحربي علي لعب ركلات ترجيح نظرا لارتباط بتروجت بمباراة كأس مصر

وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا ودياً مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين دون رد

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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