» توقف بث قناة الأهلي بشكل مفاجئ

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كشف محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إيقاف البث المباشر لبرنامج ”كلام في الميديا”، بسبب ماس كهربائي بسيط في استديو القناة تسبب في تصاعد دخان كثيف غطي استديو الهواء، دون حدوث اي أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة.

وأضاف “العدل”: ” تعذر استمرار بث برنامج كلام في الميديا بسبب الدخان الكثيف في الاستوديو وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم، الأحد”، نافيًا حدوث أي إصابات بين العاملين.

وأتم تصريحاته: “المسئولون عن الكهرباء و الفنيون بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل، وستواصل القناة بث برامجها علي الهواء بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم”.

 


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