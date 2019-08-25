«ميدو» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

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أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي  - محمد كوكو لحراسة المرمي.

عصام صبحي  - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم  - هاني سعيد  - عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد محسن  - مصطفي شبيطه  - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي  - ميدو جابر  - محمد إبراهيم  - صلاح عاشور  - أودو موسيس  - عبد الله مجدي - صلاح أمين  - عمرو مرعي .


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