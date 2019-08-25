  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
أرشيفية

«منع الزواج من الأجانب» يُثير جدلًا بين الدبلوماسيين

أرشيفية

هجوم حوثي واسع بـ10 صواريخ باليستية على السعودية

الأمير فهد

أمير سعودي يسخر من الفتيات صاحبة «الركبة السوداء» يثير الجدل

طارق رمضان

«اغتصاب جماعي»..تهمة جديدة تلاحق طارق رمضان

قطر والإمارات

قطر تغرم الإمارات 55 مليون دولار..تعرف على السبب

ريهام سعيد

«بتصوروني ليه.. هو أنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

محمود ياسين

منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

أرشيفية

يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

توتنهام يسقط أمام نيوكاسل بهدف «جويلاينتون»

الرياضة

توتنهام
توتنهام

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»

المصريون

توتنهام

نيوكاسل

جويلاينتون

سقط فريق توتنهام أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام"، فى ختام منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

أحرز جويلاينتون هدف التقدم لصالح نيوكاسل ضد توتنهام فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، وهو البرازيلي الثالث الذى يسجل لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي بعد كينيدي وكاكابا.

ويمتلك توتنهام فى الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، 4 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا 3 – 1، فى الجولة الأولى وتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب فى الجولة الماضية، بنتيجة 2 – 2، يحتل بهم المركز السابع، بينما حصد نيوكاسل أول 3 نقاط هذا الموسم فى المركز الثامن عشر، بينما يتصدر ليفربول برصيد 9 نقاط.

وفى مباراة أخرى، خطف ولفرهامبتون تعادلا قاتلا من ضيفه فريق بيرنلى، بنتيجة 1 – 1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع نجم منتخب مصر لكرة اليد
» الأهلي يختار أفضل لاعب في الموسم.. من هو؟
» التحالف يعلن إسقاط 6 صواريخ باليستية أطلقها «الحوثيين»
» توقف بث قناة الأهلي بشكل مفاجئ
» "نصر الله": لن نسمح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن
» مستشارة بـ"مجموعة السبع": القمة ركزت على قضايا البيئة والإرهاب
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال بيتيس
» بسبب فستانها المثير.. ميلانا ترامب تورط حرس الشرف الفرنسي في فعل فاضح
» الآلاف من لاجئي الروهنغيا يتظاهرون في بنجلاديش
» أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني
» البرلمان الجزائري يطالب بإقالة الحكومة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية