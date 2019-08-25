» بيراميدز يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية

25 أغسطس 2019 - 06:39 م

حجز فريق بيراميدز مقعدًا في دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على إيتوال دي كونجو الكونغولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بإياب دور التمهيدي من البطولة.

وأحرز هدف بيراميدز الوحيد في المباراة إسلام عيسى في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتأهل للدور المقبل في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بيراميدز على الفريق الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت 10 من أغسطس الجاري على ستاد الدفاع الجوي.

ويواجه بيراميدز في دور الـ32 الأول فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري حيث ستُقام مباراة الذهاب السبت 14 سبتمبر المقبل على ستاد الدفاع الجوي.