» صورة.. «بوجبا» يستعيد بوالده للرد على الهتافات العنصرية

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المصريون

بوجبا

الهتافات العنصرية

أبدى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، استياءه الشديد بعد تعرضه لإساءات عنصرية في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون يوم الإثنين الماضي، خاصة بعد إهداره لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1.

وقال «بوجبا» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد عانى أسلافي ووالدي من أجل أن يكون جيلي حراً اليوم، يذهب إلى العمل ويأخذ الحافلة، ويلعب كرة القدم، الإهانات العنصرية هي الجهل، لكنها ستجعلني أقوى وتحفزني على القتال من أجل الأجيال القادمة».

ووضع «بوجبا» صورة له وهو يحمل ابنه، في حين ظهرت صورة والده الراحل، بالإضافة إلى المناضل الأمريكي الشهير مارتن لوثر كينج، أحد أشهر محاربي العنصرية في التاريخ الحديث.

وكان عدد كبير من مدربي الأندية في الدوري الإنجليزي، قد طالبوا مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التصدي لكل أشكال العنصرية عبر تلك المواقع، فيما خرج فيليب نيفيل مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، ليطالب لاعبي الدوري الإنجليزي بمقاطعة "تويتر" لمدة ستة أشهر في وسيلة ضغط للقضاء على العنصرية.

وشارك بوجبا أمس مع مانشستر يونايتد، في المباراة التي خسرها"الشياطين الحمر" 1 / 2 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

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