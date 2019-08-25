يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

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تجرد أب من إنسانيته، وقام بمعاشرة بناته الأربع جنسيًا لسنوات طويلة، فيما تكتمت زوجته على الأمر، قبل أن يفتضح أمره، ويتم القبض عليه، ومواجهته بجرائمه.

فعلى مدار سنوات، ظل الأب الخمسيني يعاشر بناته، تحت العنف والتهديد، ولم يكتف بذلك، بل أقدم على بيع إحداهن لشخص خليجي، كما أكدت ابنته خلال التحقيقات التي خضع لها بعد القبض عليه.

وتكشفت وقائع الفضيحة التي هزت المجتمع اللبناني على منصات شبكات التواصل الاجتماعي في مطلع العام الجاري، بعد أن افتضح أمر الأب "ع.ع" (50 عامًا)، الذي يسكن وأسرته "محلّة برقايل" بمنطقة الشمال اللبناني.

وسارعت الشرطة إلى استدعاء البنات الضحايا، وأقررن خلال التحقيقات بتعرضهن للاغتصاب على يد والدتها.

وقالت "ف.ع"، إنها ومنذ كان عمرها أربعة عشر عامًا وهي تتعرّض للتحرش الجنسي من قبل والدها في منزلها الأسرة.

وأشارت إلى أنه كان في البداية يداعبها، إلى أن أصبح يُقيم علاقة جنسية كاملة معها، لافتة إلى أنه كان يُمارس الجنس معها مرتين في الأسبوع عند غياب أفراد الأسرة حيث كان يُدخلها لإلى غرفة النوم ويقفل الباب، ظل على هذا الحال مدة سبع سنوات.

وكشفت الابنة أن والدتها "ر.م" كانت تعلم بالأمر ولم تمنعه من ذلك، ولم يكتف الأب بذلك، بل إنه باعها إلى شخص خليجي الجنسية اصطحبها معه إلى بلده بحجة دينية وتخلى عنها هناك ليمارس معها الجنس مقابل 12 مليون ليرة لبنانية، وفق موقع "لبنان 24".

فيما أكدت الابنة الثانية "آ.ع"، أنه عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها أقدم والدها على فض بكارتها وممارسة الجنس معها مطمئنًا إياها إلى أنه فعل مع أختها "ف" الأمر نفسه، وأشارت إلى أن والدتها كانت تعلم بالأمر من دون أن تُحرّك ساكنًا.

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن الأب عمد إلى التحرّش بابنتيه القاصرتين "أ" و"س" عبر مداعبتهما بشكل غير لائق.

فيما اعترف الأب بالمنسوب إليه خلال التحقيقات الأولية، قبل أن يعود وينكر أمام قاضي التحقيق الأول تحرّشه بابنتيه الصغيرتين، لافتًا إلى أن ه زوج ابنته الكبرى "ف" إلى شخص خليجي وهي كانت راشدة.

واعترفت زوجته "ر.م" بالوقائع المنسوبة إلية، وأضافت أن زوجها كان يقول لها أنّ "أحداً يأتيه في المنام ويقول له، قوم مارس الجنس مع ابنتك والله بيرزقك"!!.

ويواجه الأب اتهامات تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة سبع سنوات.

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