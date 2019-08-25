أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

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زرع قوقعة

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل عن إجراء عمليات زراعة القوقعة لأول مرة في محافظة بورسعيد من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيا في المحافظة مطلع الشهر الماضي، في نطاق التشغيل التجريبي الذي يستمر لمدة شهرين.

تأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية «تادروس أدهانوم»، التي تعد الأولى لمصر، وإشادته بتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وبالمجهودات التي بذلتها مصر، وتأكيداته بأن المنظومة الجديدة تبشر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين، كما أبدى رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، وأشاد بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على توفير العلاج لكل الفئات في مصر، محدودي الدخل والفقراء قبل الأثرياء.

تُعد عملية زراعة القوقعة ليست الأولى، بل سبقها الشهر الماضي إجراء أول عملية لزراعة القرنية في مستشفى الرمد ببورسعيد، وكذلك إجراء أول 4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وهذه العمليات تأتي بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وأنها لم تُجرَ من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة تقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والاهتمام برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما وجهت بتوفير كافة سبل الراحة لمقدمي الخدمة الطبية، مع توفير كافة الإمكانيات لهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم على أكمل وجه، وبما سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.


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