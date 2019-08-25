إنقاذ فنانة شهيرة من محاولة اغتصابها داخل فندق

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محمد فضل- متابعات

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السعودية

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فندق

وعد

فنانة شهيرة

أصيبت الفنانة السعودية، وعد، بحالةٍ من الفزع بسبب موقفٍ حدث معها أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق في لندن، موضحةً أنَّ هناك شخصًا "مخمورًا" أجنبي الجنسية اقتحم غرفتها بشكلٍ مرعب، ومن شدة الطرق على الباب استيقظت من نومها؛ ما أصابها بحالةٍ من الرعب.

وقالت عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات، إنَّ هذا الشخص كان لديه إصرارٌ كبيرٌ على اقتحام غرفتها، لذا قامت بإبلاغ الفندق على الفور لإرسالِ رجال الأمن للتعامل مع هذا الرجل الذي فقد صوابه بسبب تناوله الكحول.

وأضافت أنّه من شدةِ شعورها بالخوف من قدرته على اقتحام الغرفة عليها قبل وصول الأمن، اختبأت داخل الحمام وأغلقت الباب جيدًا عليها من الداخل حتى لا يتمكن من الوصول إليها.

وسبق أن انتقدتْ المطربة السعودية الفنانات اللاتي يقمن بالدعاية لبعض المنتجات، وذلك بعد تورّطها في شراءِ منتجٍ لم يعجبها.

وقالت: "كل مرة أطلب وأتورط في الشراء وأقول لن أطلب مرة أخرى ولكنني أتورط وأجد ما يأتي لي خلاف المعروض في الصور على سبيل الدعاية".

وأضافتْ في مقطع فيديو، بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات: "لا أدري لماذا يقوم المشاهير من الفنانات بدعاية لهذه المحلات، والشركات؟، بالطبع هنّ لا يجربن، فلو جربن لما قمن بهذه الدعاية".



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