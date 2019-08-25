  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
محمود ياسين

منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

أرشيفية

يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

وزيرة الصحة

أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

أرشيفية

سائق يبتز مخدومته بفيديوهات عارية لها ولبناتها

من داخل إحدى الصيدليات

خربشة الأطباء.. الصيدليات تحتاج لـ«شامبليون»

أرشيفية

تصريحات هامة لـ «السيسى » في قمة السبع الكبار

فتاة العياط

الملابس الداخلية لـ «فتاة العياط» تكشف عن مفاجأة جديدة

اتحاد الكرة

ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد

هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجزار الذي يشبه صلاح يروي أغرب موقف حدث له بسبب هذا التشابه

#

مفاجأة بشأن مشاركة "صلاح" أمام "السيتي"

#

سر الـ 1000 جنيه التي دفعتها السندريلا لـ " رشدي أباظة"

#

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

كشف موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، عن نبوءة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، التي تحققت أمام أرسنال بعد حصوله على ركلة جزاء عقب العودة إلى خاصية الفيديو (الفار).

ويشير الموقع إلى تصريح «صلاح» في مقابلته الأخيرة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية والتي قال خلالها تعقيبًا على ما تعنيه إضافة تقنية «الفار» إلى الدوري الإنجليزي: «المزيد من ركلات الجزاء لي، سترون ذلك».

وكان الحكم قد عاد لـ«الفار» لاحتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح عقب قيام المدافع البرازيلي للجانرز، دافيد لويز، بجذب قميص اللاعب المصري داخل منطقة الجزاء.

ونجح «صلاح» في تسجيل ركلة الجزاء، كما أضاف هدفًا ثالثًا رائعًا بعد مراوغة «لويز» نفسه.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية
» طليقة الوليد بن طلال تضع مولودها من ملياردير إماراتي
» صورة.. «بوجبا» يستعيد بوالده للرد على الهتافات العنصرية
» مصرع طفل تحت عجلات مترو كلية الزراعة بشبرا
» منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال
» هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال
» لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي
» مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3
» حبس «عروس قنا» المتهمة بخطف عريسها لإجباره على الزواج منها
» ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد
» تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية