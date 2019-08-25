» هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال

25 أغسطس 2019 - 05:36 م

كشف موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، عن نبوءة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، التي تحققت أمام أرسنال بعد حصوله على ركلة جزاء عقب العودة إلى خاصية الفيديو (الفار).

ويشير الموقع إلى تصريح «صلاح» في مقابلته الأخيرة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية والتي قال خلالها تعقيبًا على ما تعنيه إضافة تقنية «الفار» إلى الدوري الإنجليزي: «المزيد من ركلات الجزاء لي، سترون ذلك».

وكان الحكم قد عاد لـ«الفار» لاحتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح عقب قيام المدافع البرازيلي للجانرز، دافيد لويز، بجذب قميص اللاعب المصري داخل منطقة الجزاء.

ونجح «صلاح» في تسجيل ركلة الجزاء، كما أضاف هدفًا ثالثًا رائعًا بعد مراوغة «لويز» نفسه.