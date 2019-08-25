» ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد

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التسوية

المصريون

الهبوط

قررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، إلغاء الهبوط بالدوري عن الموسم المنقضي، 2018-2019، وتأكد بقاء أندية بتروجت والداخلية والنجوم.

من جانبه، أكد أحمد فهيم نائب رئيس نادي بتروجت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "لجنة التسوية اعتمدت  بقاء الثلاثي بتروجت والداخلية والنجوم، وانا  متواجد حاليًا في مقر اللجنة الأولمبية رفقة محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعثمان دسوقي المشرف العام على فريق الداخلية للحصول على نسخة من الحكم".

ومن جانبه قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم: "اتخذنا الخطوات الصحيحة بداية من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم كذلك".

وأكد "سنتجه لاتحاد الكرة وفي حال عدم التطبيق سنأخذ قرارات تصعيدية بالاتجاه للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في حال عدم التنفيذ".

وأوضح الطويلة، أنه تلقى نسخة من الحكم قالت "أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمًا عاجلاً بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2018-2019 وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019-2020".

وتقدمت الأندية الثلاثة الهابطة من الدوري هذا الموسم بشكوى لإلغاء الهبوط بدعوى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية.

وفي الموسم الماضي، هبطت أندية النجوم وبتروجت والداخلية للدرجة الأدنى، فيما صعدت أندية طنطا وأسوان وإف سي مصر للدوري الممتاز.

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