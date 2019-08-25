"خناقة" بين رضوى الشربيني و ضيفها على الهواء

25 أغسطس 2019 - 02:38 م





اختلفت الإعلامية رضوى الشربيني، مع ضيفها خبير التنمية الشعورية والفكرية شريف قطة، في الرأي بسبب مشكلة إحدى المتابعات والتي خانها خطيبها وتركها وبعد فترة يريد العودة إليها، وهى مازالت تحبه.



وقالت "الشربيني" خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"،: "المفروض مترجعش هو خانك وكسر مشاعرك مش داس على صوباعك"، بينما رأى "قطة"، أنها لو كانت مازالت متعلقة به يمكنها العودة بشرط أن يعتذر لها، ويوعدها بعدم تكرام الفعل مرة أخرى.





وأكد خبير التنمية الفكرية والشعورية، أنه لا يوجد علاقة عاطفية بها ضمانات.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=5diymYsbYEk

