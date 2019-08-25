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ميلانيا ترامب تستفز الرئيس الفرنسي بـ"فستان أصفر"

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ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

متابعات-علا خطاب

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ميلانيا ترامب

فستان أصفر

قادة العشرين

أثارت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها بفستان "أصفر" أثناء تواجدها مع زوجها وقادة العالم في مدينة بياريتز الفرنسية

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس السبت، في استقبال بعض القادة وعقد غذاء عمل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة زوجته ميلانيا ترامب التي خطفت الأنظار بثيابها الأصفر.

وبحسب مجلة "كلوزر" الفنرسية، فإن سيدة أمريكا الأولى ارتدت فستان أصفر ملفت للأنظار من ماركة "كليفن كلاين".

وكشفت عن سعر فستان ميلانيا ترامب قائلة إنه لا يقل عن 470 يورو.

ومن المقرر أن ترحب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، اليوم الأحد، بأزواج المشاركين في قمة مجموعة السبع وعلى رأسهم ميلانيا ترامب وزوجة رئيس وزراء اليابان شينزو ابي.

فيما تساءل المجلة عن سبب اختيار ميلانيا للون الأصفر، حيث اعتبره البعض استفزازًا كون اللون يرمز إلى حركة "السترات الصفراء" التي تواصل احتجاجاتها في فرنسا حتى اليوم.



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